一般企業などでもデジタル化が進むなかで、国の意思決定の中枢・国会では、いまなお大量の「紙」が使われ続けている。議員1人分で10キロに及ぶ資料が配られ、現場からは諦めの声も上がる異様な実態。なぜ変わらないのか――。根強く残る「紙文化」の背景と課題に迫った。時代遅れ？数々の慣習自民・小寺裕雄衆院議員：議長ーー！衆議院の本会議場に響き渡る声。本会議中に動議を読み上げ進行を促す「議事進行係」の仕事で、「議長