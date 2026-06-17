梅雨シーズンの悩みの種、カビ。そのリスクは身近な持ち物にも…。実は、気づかぬうちにカビを持ち歩いているかもしれないのです。スマホケース・バッグのカビに注意『ノンストップ！』取材班が、これまで1万件を超えるカビ問題に対処してきたカビ対策のプロと一緒に、街ゆく人の持ち物をパトロールすると、注目したのはスマートフォンのケースです。見せてもらったスマホ本体を外すと、ケースの中に茶色や黒の汚れが…。カビの可