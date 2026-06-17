国会内で開かれた日本維新の会の役員会＝17日正午日本維新の会は17日、国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内改定に向けた政府への提言を役員会で了承した。非核三原則のうち「核兵器を持ち込ませず」について「現実的検討を行うべきだ」と記し、見直しの必要性に言及した。防衛費に関し、同志国が基準としている国内総生産（GDP）比3％以上を参考に、中長期的に増額を目指すよう要求。自民党提言よりも踏み込んだ。来週にも