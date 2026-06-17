原子力規制庁職員を原発の推進側官庁の部署に異動させない「ノーリターン・ルール」の見直しについて、原子力規制委員会の山中伸介委員長は17日の記者会見で「独立性に関わる問題だ」と述べ、慎重な検討が必要との考えを示した。