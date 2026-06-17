17日午前9時半ごろ、北海道・釧路地裁前を歩くのは、4年前、北海道知床沖で沈没事故を起こした遊覧船「KAZU I」の運航会社社長・桂田精一被告（62）です。業務上過失致死の罪に問われている裁判で桂田被告に言い渡されたのは禁錮5年の実刑判決でした。事故は2022年4月、オホーツク海から世界自然遺産・知床の雄大な風景などが楽しめるツアーで起きました。悪天候が予想される中、出航した遊覧船「KAZU I」は約3時間後に沈没。大規