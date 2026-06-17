その先に民家があれば郵便局員はどこまでも行く【漫画】本編を読む「ああ、今日はいいお話を読んだなあ」「15分くらいの深夜ドラマで見てみたい」と、読者から多くの反響が集まった作品がある。郵便配達員が実際に体験した実話をもとに描かれた漫画「山に棲む」だ。読者からは「人生最期のお見送りのお手伝いを仕事にしていますが、平凡と思う生き方のなかにも等しく“生きる重み”があることを教えられる毎日です。このお話からも