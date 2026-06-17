6月17日は、砂漠化問題についての普及・啓発を推進するため、国連総会が定めた「砂漠化および干ばつと闘う国際デー」で、この日が定められて今年で32年になります。国家林草局によると、近年、中国は砂漠化防止への取り組みを一段と強化し、顕著な成果を上げています。中国の砂漠化防止と砂地対策の主戦場は、「三北（西北、華北、東北）」地区で、国家林業草原局が発表した最新データによると、「三北」プロジェクトの第6期では、