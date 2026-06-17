100円均一ショップが次々と高価格帯を出す中、現在も一部のシーズン商品を除き、全ての商品を税抜100円で販売している、消費者にとってはありがたい存在のSeria（以下、セリア）。毎月さまざまな新商品が発売される中で、超ロングセラーとなっているのが、今回ご紹介する「石けん長持ちラック」（税込110円）です。商品の入れ替わりが激しい100均業界の中で、これほどにロングセラーとなるには理由があります。今回は「石けん長持