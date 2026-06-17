“ポルシェ級”の走りを実現するマツダ車！マツダが公開した次世代スポーツカー「アイコニックSP」は、発表から時間が経過した現在でも、多くの人々から高い関心を集め続けています。その独自性のあるコンセプトやデザインは広く話題となり、ファンをはじめとした広い層からさまざまな反響が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これが“ポルシェ級”の走りを実現するマツダ車です！（30枚以上）アイコニックSPが初め