ダイアナは、バーチャルタレントKizuna AI（キズナアイ）を起用した店頭プロモーション第2弾を、6月17日から6月30日までの期間限定で開催することを発表した。 【画像あり】Kizuna AIの撮り下ろしビジュアル・着用商品 本企画は、6月30日のKizuna AI誕生日に向けた14日間のプロモーション。ダイアナのスニーカーブランド「＋diana（プラスダイアナ）」のスニーカーと、ダイアナの