『学園アイドルマスター』のPOP UP SHOPが、有楽町マルイ 7Fにて開催されることが発表された。期間は6月27日から7月14日まで。 【画像あり】sunflowerをテーマにミニキャラも含めてグッズが登場 本イベントでは、“sunflower”をテーマにしたグッズが多数展開される。通常絵柄に加え、ミニキャラデザインのアイテムもラインナップ。カンバッジやアクリルスタンド、キーホルダー、フェイスタオ