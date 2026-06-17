「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、6月19日（金）から、人気のベアモチーフを取り入れた新作のオリジナルグッズを、全国の店舗で順次発売する。【写真】ロゴをあしらった特別なデザインがすてき！ 「ベアチャーム」や「マグカップ」も■「ジェラピケ」ならではのデザイン今回発売されるのは、「ジェラート ピケ カフェ」らしい遊び心と温もりが感じられる、思