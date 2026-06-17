山形県鶴岡市の小学校ではやまがた紅王と佐藤錦が給食で提供され、子どもたちがそれぞれの魅力を楽しみました。 【写真を見る】「本当にうまい！超うまい！」「泣けるほどおいしいです」給食で佐藤錦とやまがた紅王を食べ比べ児童は違いがわかる？（山形・鶴岡市） 鶴岡市櫛引地区は庄内地域を代表する果樹の産地です。 きょうは櫛引地域の３つの小中学校でやまがた紅王と佐藤錦、２種類のさくらんぼが提供されました。 やま