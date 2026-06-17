呉市で小学生がクマらしき動物を相次いで目撃しました。 いずれもクマの痕跡は見つからなかったということです。 呉市によりますと１４日に焼山東１丁目で１６日に焼山本庄１丁目でいずれも小学生がクマらしき動物を目撃しました。 呉市の職員やクマレンジャーが現場を確認しましたがクマの痕跡は見当たらず１６日の現場ではイノシシの足跡と鼻で地面を掘った痕跡が見つかったということです。 呉市は周辺の小中学校