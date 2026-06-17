広島市西区で女性に暴行を加えたとして、中国運輸局の職員の男が逮捕されました。 警察によりますと、職員の男は、去年7月、西区草津新町の自宅近くの路上で、面識のない女性の腹を拳で1回殴った疑いがもたれています。 被害に遭った女性は「自転車で通行中に突然文句を言われ、殴られた」と通報。警察が現場に駆け付けた際、男はすでに立ち去っていたということです。 その後、周辺の防犯カメラの映像などから男が特定され