●あす18日(木)も県内は雲が目立つ空●前線は九州南岸付近に停滞～週末はじわじわ北上へ●20日(土)は降り方次第で警報級の大雨も レベル1の「早期注意情報」発表＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 県内は、じわりじわりとではありますが、梅雨前線の影響を受けやすい気象状況となってきています。きょう17日(水)は、梅雨前線が九州南岸付近に停滞し、雨雲が広がったのは九州や四国止まりだったものの、県内も厚みのある雲が広がりや