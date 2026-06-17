事故から４年が経ち、ようやく迎えた刑事裁判の判決。６月１７日午前９時半、運航会社の社長・桂田精一被告が釧路地裁に入りました。（武田記者）「いま深々と一礼しました。このあと注目の判決が言い渡されます」いつものようにマスクを着用し、スーツ姿で現れた桂田被告。裁判長から言い渡されたのは、求刑通りとなる禁錮５年の実刑判決でした。（裁判長）「被告人は事故を容易に予見できたというべきである」法廷では落ち