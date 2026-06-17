長崎空港とバスを運営する交通事業者2社が、県内で初めてインバウンドの取り込みを目指す包括連携協定を結びました。 離島への移動を円滑にし、受け入れ体制の整備などを進めます。 長崎空港で行われた締結式には「長崎空港ビルディング」、長崎バスを運営する「長崎自動車」、五島バスを運営する「五島自動車」のトップがそれぞれ出席し、協定書に調印しました。 去年、開港50年を迎えた長崎空港。 “地域に貢