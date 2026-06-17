東京消防庁が東京都市大学の学生と、実験室で化学薬品が漏れた想定の消防訓練を行いました。「通報連絡班は通報情報とけが人の確認。避難誘導班は3号館内の避難誘導。かかれ！」きょう（17日）、東京・世田谷区の東京都市大学・世田谷キャンパスで行われたのは、震度5弱の地震が発生し、大学の実験室で化学薬品が漏れて出火したという想定の訓練です。訓練では学生が初期消火を行い、消防隊員は、学生に付いた化学薬品を洗い流すた