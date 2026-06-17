プロ野球のファーム・リーグは17日、東、中、西地区と交流戦でナイター2試合を含めて6試合が行われた。東地区のロッテはオイシックス戦（ロッテ浦和）に4―1。先発・吉川が6回3安打1失点で2勝目を挙げた。石川慎が5回の5号3ランなど2安打4打点。寺地が3安打、角中と松川が2安打。オイシックス先発・井口は5回9安打4失点（自責1）で1敗目（1勝）。ウォーカーが6回の12号ソロなど2安打を放った。中地区の中日はハヤテ戦（ナゴ