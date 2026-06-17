アメリカの「インド太平洋軍」の名称が8年ぶりに「太平洋軍」に戻されることになりました。アメリカの国防総省は16日、「インド太平洋軍」の名称を、以前、使用していた「太平洋軍」に戻すと発表しました。第一次トランプ政権下の2018年にインド太平洋地域を重視する観点で名称を変更しましたが、1947年から長く使われてきた「太平洋軍」に戻すことで「深い歴史的ルーツをたたえ、任務にあたる全員に誇りと一体感を育む」と説明し