◇交流戦阪神―楽天（2026年6月17日甲子園）阪神・大山が今季、甲子園1号を放った。0―0で迎えた2回無死一塁。1ストライクから前田健のまん中カーブを振り抜いた打球は左翼スタンドに飛び込む8号2ラン。試合前の時点で月間打率・111と不調に陥っていた男が、聖地・甲子園を沸かせた。