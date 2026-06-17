公正取引委員会は１７日、大企業と中小企業の取引などで、石油関連製品の値上がり分が適切に取引価格に転嫁されているかの緊急調査を始めると発表した。中東情勢の緊迫化に伴って石油関連製品が値上がりする中、大企業が一方的に取引価格を据え置く事例がないかなどを調べる。対象は大企業、中小企業の計約１５万社。ナフサ由来の製品や包装資材などの取引を想定している。６月下旬から対象企業にアンケート調査への協力を求め