◇交流戦阪神―楽天（2026年6月17日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の楽天戦でABCテレビの中継ゲストを務めた。ここまで5勝12敗と交流戦が18試合制となって以降、球団ワーストの黒星を喫し、苦しんでいる阪神。この日は16打席無安打の立石正広が2軍で再調整となった。岡田顧問は「結果の世界だから仕方ない。今後は何とか（2軍に）落ちないように、はい上がってきてほしい」と体力、技術を磨き直