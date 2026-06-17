「阪神−楽天」（１７日、甲子園球場）阪神が大山悠輔内野手の８号２ランで先制に成功した。二回無死一塁で相手先発・前田健のカーブをジャストミート。放物線を描いた打球は左翼スタンドギリギリに着弾した。本塁打は１１日・ソフトバンク戦以来。ここまで７本塁打は全てビジター球場で放っており、今季初の甲子園でのアーチになった。