今年の中山金杯で重賞初制覇を果たし、前走のエプソムＣ６着から巻き返しを狙うカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）は、引き続き津村明秀騎手とのコンビで七夕賞・Ｇ３（７月１２日、福島）へ向かうことが６月１７日、分かった。この日、サンデーサラブレッドクラブが公式ホームページで発表した。同馬は福島には初参戦となる。