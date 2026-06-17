米NVIDIAは6月16日（現地時間）、現行ドライバに対応しないグラフィックス旧製品向けの脆弱性解消ドライバとして、「GeForce Security Update Driver 582.66」を公開した。NVIDIA GeForce GTX 1080 Tiなど旧モデルに延命ドライバ。新作ゲームには非対応Maxwell、Volta、Pascalアーキテクチャの旧製品グラフィックスに向けて、脆弱性の解消を行うというドライバアップデート。タイトルからも「Game Ready」が外れており、新作ゲーム