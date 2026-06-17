大井競馬所属の和田譲治騎手（４２）＝東京都騎手会＝は６月１７日、川崎競馬７Ｒでコパノモンタナに騎乗して１着。２００２年４月の初騎乗以来、１万９１２８戦目で地方競馬通算１８００勝を達成した。重賞は２０２１年ゴールドＣ（ティーズダンク）など２２勝。和田譲治騎手「競馬は勝てばみんなが幸せ。一戦ごとに勝ちにいく競馬をして１９００、２０００勝を目指したい」