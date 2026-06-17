5月に発覚した石川県白山市内の放課後児童クラブにおける複数の虐待。白山市は17日、その対策として今後、不定期で抜き打ち調査を行う方針を示しました。白山市の社会福祉法人「佛子園」が運営する放課後児童クラブで、5月に発覚した複数の児童虐待。 監査の結果、2023年度からの2年間で、男性支援員2人による3人の女子児童への性的虐待など、合わせて5件の虐待が市に認定されていました。これを受け、17日の白山市議会では…