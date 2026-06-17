◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝６月１７日、函館競馬場センテニアル・パークＳ（４月、京都）を勝利し、オープン昇級を果たしたイガッチ（牡４歳、栗東・笹田和秀厩舎、父リアルスティール）が初めての重賞に挑む。１７日に函館・Ｗコースで１週前追い切りを行い、単走で軽快に駆け抜けた。笹田助手は「１週前なのでしっかり時計を出して、強い負荷をかけました。最