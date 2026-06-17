地震と豪雨の教訓を今後どう生かしていくのか。災害に強い地域づくりのために、石川県が新たに制定を目指す防災・減災推進条例の検討委員会が17日、初めて行われました。17日の検討委員会では、石川県の防災士会や災害ボランティア協会などの関係機関が参加し、県の防災・減災に向けた新たな条例について議論が交わされました。各自治体では現状、地域防災計画が定められていますが、石川県では浮き彫りとなった課題を新たな条例に