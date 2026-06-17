新NISAの「つみたて投資枠」の対象商品は200本を超え、国内で購入できる投資信託は6000本以上あります。選択肢が多い一方で、「結局どれを選べばいいのかわからない」という人も少なくありません。本記事では『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』(横山光昭・関口博美 ／小学館)から、FPが考える投資信託選びの3つのポイントと、初心者に向く商品の考え方を紹介します。○「つみたて投資枠」におすすめの投資信託投資信託