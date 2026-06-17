吉本新喜劇の西川忠志（５８）の肉体美に注目が集まっている。西川は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「初日なんばグランド花月・吉本新喜劇公演吉田裕座長週は本日３回公演初日を迎えました」と報告すると「２回目と３回目の合間はジムに行きましたくしゃくしゃの顔ですいません」と記し、ジムでのショットをアップ。白のタンクトップで鍛え上げられた筋肉をアピールしたショットを披露した。この投稿にファ