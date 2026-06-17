国政選挙のたびに浮上する「一票の格差」。ことし2月に投開票が行われた衆議員選挙では、議員1人あたりの有権者数が最も少ない鳥取県と最も多い北海道では約2.1倍の差がありました。この一票の価値に差がある状態は憲法違反だとして、弁護士グループが選挙無効を求めた全国訴訟。17日の判決で名古屋高裁金沢支部は合憲と判断し、請求を棄却しました。 この裁判は、ことし2月の衆院選について、憲法が定める投票価値の平