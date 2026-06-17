◆ファーム・リーグ楽天３―６巨人（１７日・森林どりスタジアム泉）巨人は楽天に６―３で勝ち、連勝。３９勝２６敗１分けで貯金１３となった。先発の育成・花田侑樹投手（２２）が５回無失点で２勝目。６回に北浦竜次投手（２６）、７回に泉圭輔投手（２９）が１点ずつ失ったものの、８回を山田龍聖投手（２５）が無失点。９回は平内龍太投手（２７）が味方の失策も絡み１点を失ったが、後続を断ち逃げ切った。打線は２回