サッカー元日本代表ＧＫの川口能活氏が１７日までに配信されたＡＢＣラジオのポッドキャスト番組「本並健治と那須大亮のＧＫの言い分」にゲスト出演。北中米Ｗ杯を戦う森保ジャパンについて語った。川口氏はＷ杯４大会、歴代最多１１６試合に出場したレジェンドだ。日本がグループリーグを勝ち抜き、高みを目指すための?心得?を聞かれた同氏は「チームの団結力は大前提。あとは試合に出ていない人の準備だと思う。ゲームの流れ