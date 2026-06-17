６月１７日の川崎競馬５Ｒで、５月１日付で厩舎を開業した川崎競馬所属の今野忠成調教師（４９）がトゥアオウフでデビュー戦を迎えた。スタートでバランスを崩したが、まくり気味に順位を上げて３着に入った。同調教師は騎手として地方競馬通算２７５１勝。フリオーソでの２００７年ジャパンダートダービーなど重賞４７勝を挙げた。昨年１１月いっぱいで騎手を引退し、調教師に転身していた。今野忠成調教師「スタートのタイミ