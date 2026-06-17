岡山城天守ライトアップ（イメージ）提供：岡山市 国連が定める「世界難民の日」の6月20日、岡山市は岡山城天守を青色にライトアップします。20日の日没から翌21日午前0時まで。 「世界難民の日」に合わせ、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR)駐日事務所が、紛争や迫害により故郷を追われた人々の連帯を示す啓発活動として、ランドマークや公共施設をブルーにライトアップすることを呼び掛けています。