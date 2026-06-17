2024年7月、高知県高知市の長浜小学校の男子児童が水泳授業中に溺れて亡くなった事故で、業務上過失致死の罪に問われていた校長に対し高知地裁は禁錮2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。業務上過失致死の罪に問われていたのは高知市立長浜小学校の校長・中村仁也被告（56歳）です。起訴内容によりますと、中村被告は長浜小のプールが壊れていたため近くの南海中学校で水泳授業を実施し、2024年7月5日、当時4年生だ