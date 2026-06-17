6月17日、本格的な夏を前にサニーマートは移動スーパーの利用者に健康飲料などを配布し熱中症対策を呼び掛けました。サニーマートは2024年から移動スーパー「とくし丸」を活用して地域の高齢者を対象にした熱中症対策のキャンペーンをおこなっています。17日は、高知市の高齢者施設で利用客約20人にスポーツドリンクと熱中症対策のチラシを配布しました。Q.熱中症怖