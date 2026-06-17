東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 24312.16（-181.79-0.74%） 中国上海総合指数 4108.08（+16.19+0.40%） 台湾加権指数 45877.39（+68.20+0.15%） 韓国総合株価指数 8864.24（+137.64+1.58%） 豪ＡＳＸ２００指数 8966.30（+48.64+0.55%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76997.81（+189.33+0.25%） １７日のアジア株は総じて上昇。米国とイランが戦闘終結へ向けた覚書に合意したこ