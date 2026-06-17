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ユーロ圏１０年債利回り格差仏７４、伊７０ｂｐ前日並み水準で米ＦＯＭＣ待ちに ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%） ドイツ2.92 フランス3.657（+74） イタリア3.619（+70） スペイン3.341（+42） オランダ3.04（+12） ギリシャ3.587（+67） ポルトガル3.283（+36） ベルギー3.459（+54） オーストリア3.165（+25）