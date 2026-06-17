高知県南国市の60代女性が、友人を騙る者から日本のウィスキーを代わりに購入してほしいなどと言われ、約657万円をだまし取られたことが分かりました。警察によりますと5月23日、南国市の60代女性のスマートフォンに海外に住む友人のアカウントから、「日本のウィスキーを買いたいが海外通貨では購入できないので代わりに購入してほしい。代金はすぐにポンドで支払う」などというメッセージが届いたという