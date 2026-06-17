20日にアスコット競馬場で開催されるクイーンエリザベス2世ジュビリーS（G1、芝直線1200メートル）に出走するルガル（牡6＝杉山晴）が鮫島駿を背に、ニューマーケット調教場のポリトラックコースで4Fの追い切りを消化した。鞍上は「日本でも調教に騎乗していましたが、こちらでも順調に進められていると思います。馬もイライラしておらずハッピーですし、環境にも慣れていると思います」とコメントした。一方、杉山晴師は「栗