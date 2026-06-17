NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年6月12日付で、超音速実験機「X-59」がミッションの基本条件となる速度と高度へ到達することに初めて成功したと発表しました。この成果は、陸上での商業超音速飛行の実現を目指すNASAの「Quesst（Quiet Supersonic Technology）」ミッションにおける、さらなる重要なマイルストーンとなります。【▲ アメリカの現地時間2026年6月12日のフライトにて、ミッション条件となるマッハ1.4・高度5万5000