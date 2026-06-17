愛知県弥富市でアパートに火をつけ、3人を殺害した罪などに問われている男の裁判員裁判で、検察は無期懲役を求刑しました。 【写真を見る】3人死亡の放火殺人 検察は64歳男に無期懲役を求刑 ｢たばこの不始末に見せかけた犯行は非常に悪質｣ 愛知･弥富市 起訴状などによりますと、弥富市の無職･佐藤忍被告64歳はおととし1月、弥富市平島町の2階建てアパートに火をつけ、男女3人を殺害するなどした現住建造物等放火や殺