オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、アムステルダムの戦没者記念碑に供花し第二次世界大戦の犠牲者を悼まれました。天皇皇后両陛下は現地時間の17日午前11時半ごろ、滞在先のアムステルダム王宮前の「ダム広場」にある戦没者記念碑での供花に臨まれました。両陛下が王宮から姿を見せ、オランダのイェッテン首相、アムステルダム市長やオランダ側の随員らとともに記念碑に向かって進まれます。日本とオランダの間には先の大戦