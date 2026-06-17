ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」は5日目を終えた。初のG1予選トップ通過を決めた松本純平（31＝埼玉）が、準優10Rをイン逃げで早々と優勝戦1号艇を手にした。「特訓から鰐部君の足がすごすぎて、スタートは絶対に失敗できないと。緊張どころではなかった」と緊迫した状況を振り返る。もちろんG1優出は初めて。「前節の宮島周年は準優次点で悔しい思いをした。桐生さんに“気持ちが大事