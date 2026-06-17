17日に最終日を迎えた、フランス・エビアンで開かれているG7サミット。イランとの戦闘終結に向けた覚書の合意を発表したトランプ大統領ですが、ヨーロッパ各国との関係には微妙な距離感も見られました。いよいよ最終日を迎えたG7サミット。日本時間17日午後5時ごろ、各国のリーダーが顔をそろえました。17日は経済成長などをテーマに話し合います。15日にフランス東部・エビアンで始まったG7サミットは、アメリカとイランが戦闘終