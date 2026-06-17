IT関連会社役員の男性の遺体を遺棄したとして逮捕された男が、男性を殺害したとして再逮捕されました。また、男に犯行の手助けをしたとして、29歳の男が新たに逮捕されました。警視庁によりますとIT関連会社の社長水口克也容疑者は去年、役員の神山猛さんを東京・港区の事務所内で殺害した疑いがもたれています。水口容疑者は神山さんの遺体を遺棄したとして、逮捕・起訴されていて、神山さんの遺体の一部は、先月、静岡県伊豆市で